رياضة | ميدو يكشف تشكيل الأهلي في لقاء القمة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميدو يكشف تشكيل الأهلي في لقاء القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع أحمد حسام ميدو تشكيل الأهلي خلال مباراة القمة أمام الزمالك المقرر لها السبت المقبل بالجولة ٢١ لمسابقة الدوري الممتاز. وقال ميدو خلال برنامجه أوضة اللبس عبر شاشة قناة النهار: " فايلر سيبدأ اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : محمد الشناوي Advertisements خط الدفاع: أحمد فتحي، رامي ربيعة ، أيمن اشرف ، علي معلول خط الوسط: عمرو السولية ، أليو ديانج ، محمد هاني خط الهجوم: أفشة، مروان محسن، أجايي. وختم حديثه قائلا:" بادجي سيكون ورقة رابحة على دكة البدلاء وسيتم الدفع به في الشوط الثاني للقاء".

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