رياضة | ميدو يكشف تفاصيل أزمته الأخيرة مع مدرب الزمالك السابق

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميدو يكشف تفاصيل أزمته الأخيرة مع مدرب الزمالك السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، وجود أي أزمة أو خلاف مع خالد جلال، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر.

وبرر ميدو تصريحاته أمس خلال برنامجه اوضة اللبس، وأكد أن تشكيل الزمالك يتم تسريبه قبل المباريات للمواقع، وليس لخالد جلال بشخصه.

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وأثنى ميدو على خالد جلال بعد الأداء القوي الذي قدمه أمام الزمالك، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأوضح، " رد خالد جلال على فيس بوك واتهامي بالإثارة دليل على أنه تم نقل له معلومات خاطئة وتحدثت فقط عن تسريب تشكيل الزمالك للمواقع".

وتابع، "هناك أحد الأشخاص قام بشحن خالد جلال مني، وورطه في الهجوم ضدي وجعل الجميع يتحدث عن أزمة خالد جلال وميدو بدلا من الحديث أن خالد جلال قدم مباراة قوية أمام الزمالك ".