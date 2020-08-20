رياضة | ريال مدريد يستهدف التعاقد مع لوكاكو

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يستهدف التعاقد مع لوكاكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، من أجل تدعيم خط هجوم الفريق خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ووفقاً لموقع " دون بالون " فإن النادي الملكي قد وضع مهاجم النيراتزوري على خارطة التعاقدات لميركاتو صيف 2021.

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ويبحث الميرغني عن التعاقد مع مهاجم قوي لمنافسة كريم بنزيما صاحب الـ 33 عام، الذي يكتب الفصول الأخيرة في رحلتة مع ريال مدريد.

ومن جهه أخري لم يتواصل ريال مدريد إلى إتفاق مع كليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان، وهالاند مهاجم فريق بروسيا دورتموند من أجل تدعيم خط الهجوم، لذلك سيكون لوكاكو خيار جيد في حال فشل التعاقد مع أحد الثنائي.

يذكر أن لوكاكو قد قدم مستويات أكثر من رائعة رفقة النيراتزوري هذا الموسم منذ وصولة إلى النادي في مطلع الموسم الجاري قادمًا من مانشستر يونايتد، حيث سجل المهاجم البلجيكي 33 في كافة المسابقات، ويفصلة هدف وحيد عن رونالدو الذي سجل 34 هدف في موسمه الأول مع البيانكونيري في الكالتشيو.