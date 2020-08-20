رياضة | تقارير.. بيراميدز يعرض هذا المنصب على أسطورة الأهلي المغضوب عليه

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تقارير.. بيراميدز يعرض هذا المنصب على أسطورة الأهلي المغضوب عليه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي إسلام صادق، أن إكرامي الشحات، الحارس الأسطوري للنادي الأهلي السابق، تلقي عرض لتولي رئاسة الناشئين بنادي بيراميدز، خلال الفترة المقبلة.

وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "بيراميدز عرض على إكرامي الشحات تولي رئاسة قطاع الناشئين بالنادي خلال الفترة المقبلة، بدلًا من المعتصم سالم نجم الإسماعيلي، ولكن لم يتم الموافقة على العرض حتي هذه اللحظة".

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وأضاف: "إكرامي أبلغ مسؤولي الأهلي بأنه لن يرحل عن قطاع الناشئين، كما أكد على عدم تدخله فى رحيل رمضان صبحي إلى صفوف بيراميدز".

ويذكر أن تقارير صحفية تفيد بإنتقال رمضان صبحي جناح الفريق الأول للنادى الأهلي السابق ولاعب هيرسفيلد تاون الإنجليزي لفريق بيراميدز.