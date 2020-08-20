رياضة | نادر السيد: رشحت محمد إبراهيم للإنضمام إلى بولونيا الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نادر السيد: رشحت محمد إبراهيم للإنضمام إلى بولونيا الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادر السيد، نجم المنتخب الوطني السابق، عن ترشيحه محمد إبراهيم، لاعب فريق مصر المقاصة، للإنضمام إلى نادي بولونيا الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال السيد فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "بولونيا الإيطالي كان يرغب فى ضم رمضان صبحي، وتحدثوا معي أمس وبلغتهم بأن اللاعب وقع على عقود انضمامه لصفوف بيراميدز".

وأضاف: "عرضت على النادي الإيطالي، اللاعب محمد إبراهيم، نظرًا لأنه يملك إمكانيات فنية ومهارية رائعة تؤهله على الإحتراف فى الدوري الإيطالي".