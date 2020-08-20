رياضة | نجم الأهلي السابق يكشف سبب رحيله من قناة النادى

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق يكشف سبب رحيله من قناة النادى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، انتقاده للأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للقلعة الحمراء، خلال فترة تواجده بقناة النادي.

وقال بلال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "تصريحاتي حول لاسارتي فى قناة الأهلي قد تكون سبب رحيلي، ولا أخاف من أى شخص على الإطلاق، وهاجمت استراتيجية المدير الفني حينذاك".

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وأضاف: "مروان محسن ومصطفي محمد فى نفس المستوي الفني، وهما مستواهما منخفض خلال الفترة الحالية".

ويذكر أن عشاق كرة القدم المصرية والعرببة على موعد مع مواجهة الأهلي والزمالك يوم السبت القادم ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.