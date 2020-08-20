رياضة | أحمد بلال: لا يوجد مهاجمين سوبر فى مصر حاليًا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد بلال: لا يوجد مهاجمين سوبر فى مصر حاليًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، بأنه لا يوجد مهاجمين فى مصر، خلال الفترة الماضية، مشددا على عدم وجود مهاجم مميز قادر على قيادة هجوم المنتخب الوطني.

وقال بلال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "لا يوجد مهاجمين سوبر فى مصر خلال الوقت الحالي، وانتقدت بشدة مروان محسن فى الفترة الماضية بسبب انخفاض مستواه".

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وأضاف: "جماهير الزمالك حولت تصريحاتي عن مصطفي محمد إلى حرب شرسة بيني وبينه، واللاعب فى حاجة إلى التركيز من أجل استعادة مستواه مرة أخري، ولم أهاجمه من أجل الترند".

ويذكر أن الأهلي والزمالك سيلتقيان يوم السبت القادم ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز على ستاد القاهرة الدولي.