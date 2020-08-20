رياضة | نجم الأهلي السابق: مصطفي محمد عليه تطوير نفسه

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق: مصطفي محمد عليه تطوير نفسه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد بلال، نجم مصر والأهلي السابق، أنه طالب مصطفي محمد، مهاجم فريق الزمالك، بضرورة تطوير مستواه من أجل استمرار تألقه.

وقال بلال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "جماهير الزمالك تضع مصطفي محمد تحت ضغط مستمر، وجعلوه بطل فى وقت قصير وهذا سبب تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة".

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وأضاف: "جماهير الزمالك اعتبروا تصريحاتي بأنها ضد مصطفي محمد وحولوا الأمر إلى معركة، ولم أتراجع عن تصريحاتي حول اللاعب بعد هجوم المشجعين".

ويذكر أن الأهلي والزمالك سيلتقيان ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز يوم السبت القادم على ستاد القاهرة الدولي.