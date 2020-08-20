رياضة | نادر شوقي يكشف حقيقة تحامله على رمضان صبحي لمصحلة الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نادر شوقي يكشف حقيقة تحامله على رمضان صبحي لمصحلة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، اتصالا هاتفيًا، بوكيل اللاعبين نادر شوقي، وذلك للتحدث حول أزمة رمضان صبحي مع الأهلي.

وكان الأهلي أعلن رغبة رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد، في اللعب لبيراميدز وعدم الاستمرار في القلعة الحمراء.

وأوضح ميدو خلال برنامجه اوضة اللبس، أن نادر شوقي أقسم له في المكالمة التي جمعتهما، أنه كان يعمل لمصلحة رمضان صبحي موكلهُ ولا يعمل لمصلحة الأهلي فقط كما كان يظن رمضان.

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وأشار إلى أن العرض المقدم من فريق باشاك شهير التركي لضم رمضان صبحي، كان عن طريق نادر شوقي، كما أوضح الأخير.

وتابع، "نادر كشف لي عن تفاصيل عرض نادي باك شهير التركي لرمضان، وقيمته 2 مليون يورو ومميزات إضافية لنادي هدرسفيلد الإنجليزي، مما يأتي في مصلحة اللاعب".

جدير بالذكر أن رمضان صبحي أنهى عقد الوكالة مع نادر شوقي، بعدما ظن أن الوكيل كان يعمل لصالح النادي الأهلي فقط في المفاوضات الأخيرة وفشلت مفاوضات تجديد إعارة رمضان بالقلعة الحمراء.