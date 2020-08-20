رياضة | مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة كوليبالي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة كوليبالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادى مانسشتر سيتي الإنجليزي من حسم صفقة المدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي من صفوف نادي نابولي الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقالت تقارير صحفية انجليزية أن نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي لديه اتفاق مبدئي مع نادى نابولي الإيطالي لضم المدفع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي من صفوف نادي نابولي الإيطالي هذا الصيف.

وأضافت التقارير الإنجليزية على لسان مصادر مختلفة في إيطاليا أن مانشستر سيتي أخبر نادي نابولي بموافقة على قيمة 70 مليون يورو بالإضافة إلى 5-6 مليون يورو كمكافآت.

يذكر أن خاليدو كوليبالي قد وافق على الشروط الشخصية مع نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي خلال هذا الأسبوع.