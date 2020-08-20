رياضة | إصابة نجم المنتخب الجزائري بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر إصابة نجم المنتخب الجزائري بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب الدولي الجزائري أندي ديلور، مهاجم فريق مونبيلييه الفرنسي اليوم الأربعاء بفيروس كورونا المستجد.

قال ديلور، في تغريدة نشرها في حسابه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) "لقد أصبت بفيروس كورونا، سأعود بأقصى سرعة، أنا بخير، اعتنوا بأنفسكم وأقاربكم".

وأصبح ديلور، ثاني لاعب من المنتخب الجزائري بعد مهدي عبيد، لاعب نانت الفرنسي، وسابع لاعب من مونبيلييه يصاب بفيروس كورونا.