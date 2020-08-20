رياضة | كومان يفاوض بديل لاوتارو مارتينيز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر كومان يفاوض بديل لاوتارو مارتينيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشل نادي برشلونة الإسباني في التوصل إلى إتفاق مع مسئولي فريق إنتر ميلان الإيطالي من أجل التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ومن جهه أخري تعاقد العملاق الكتالوني مع رونالد كومان المدير الفني السابق لمنتخب هولندا، خلفا لكيكي سيتين المُقال بسبب فضيحه خروج البلوغرانا أمام بايرن ميونيخ الألماني في دوري الأبطال.

ووفقاً لموقع " دون بالون " فإن كومان قد طلب من إدارة برشلونة سرعه التعاقد مع جادون سانشو لاعب فريق بروسيا دورتموند الألماني من أجل تدعيم هجوم الفريق الموسم المقبل.

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وأشار الموقع أن كونان قد وضع إستراتيجية بناء فريق جديد من الشباب من أجل المنافسة على بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مما أثر الجدل حول رحيل الثنائي لويس سواريز ومارتن بريثوايت.

ومن جهه أخري رفضت إدارة إنتر ميلان جميع محاولات برشلونة في التعاقد مع لاوتارو مارتينيز، وتمسك إدارة الفريق الإيطالي في الحصول على الشرط الجزائي للاعب والمقدر بـ 111 لإنهاء الصفقة.

يذكر أن بروسيا دورتموند الألماني قد قرر الاحتفاظ بخدمات سانشو الموسم الجاري بعد أن رفض رحيلة إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 65 مليون يورو.