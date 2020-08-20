رياضة | عاجل.. بيراميدز يُنهي اتفاقه مع رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيراميدز يُنهي اتفاقه مع رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي إسلام صادق، أن نادي بيراميدز لم يحصل على الاستغناء الخاص برمضان صبحي، من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "ما تردد عن انتقال رمضان صبحى إلى الدوري الإماراتي عار تمامًا عن الصحة، واللاعب أنهي كافة تفاصيل تعاقده مع بيراميدز خلال الفترة الماضية".

Advertisements

وأضاف: "بيراميدز سيعلن تعاقده مع رمضان صبحي وأحمد فتحي وشريف إكرامي فى مؤتمر صحفي خاص لكل لاعب، والإعلان سيكون نهاية الموسم".

ويذكر أن رمضان صبحي رفض الاستمرار مع النادى الأهلى ورحل بعد نهاية إعارته وعاد لفريقه هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.