رياضة | ميدو يكذب رمضان صبحي: نادر شوقي لم يكن يعمل لمصلحة الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميدو يكذب رمضان صبحي: نادر شوقي لم يكن يعمل لمصلحة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد حسام ميدو أن نادر شوقي وكيل اللاعبين أقسم له في مكالمة هاتفية أنه كان يعمل لمصلحة رمضان صبحي موكلهُ ولا يعمل لمصلحة الأهلي فقط كما كان يظن رمضان.

وقال ميدو خلال برنامجه أوضة اللبس المذاع عبر قناة النهار: " نادر شوقي أرسل لي عرضا من فريق باشاك شهير التركي لضم رمضان صبحي ".

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وأضاف: "عرض نادي باك شهير التركي لرمضان بقيمة ٢ مليون يورو ومميزات إضافية لنادي هدرسفيلد الإنجليزي وهذا يدل أنني كنت أعمل لصالح رمضان صبحي".

يذكر أن رمضان صبحي أنهى عقد الوكالة مع نادر شوقي بسبب تأكيده أن الوكيل كان يعمل لصالح النادي الأهلي فقط في المفاوضات الأخيرة وفشلت مفاوضات تجديد إعارة رمضان بالقلعة الحمراء.