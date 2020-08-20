رياضة | ميلان الإيطالي يعلن رحيل نجمه إلى تورينو

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميلان الإيطالي يعلن رحيل نجمه إلى تورينو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ميلان الإيطالي ، اليوم الأربعاء، عن انتقال لاعبه السويسري ريكاردو رودريجز إلى فريق تورينو في صفقة انتقال دائم.

ووجه النادي عبر موقعه الرسمي الشكر لرودريجز على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنيا له التوفيق في المرحلة المقبلة من مسيرته الكروية.

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وانضم رودريجز إلى ميلان في صيف عام 2017، قادما من فولفسبورج الألماني، كما أنه بدأ مسيرته الكروية مع فريق زيوريخ السويسري.

وكان اللاعب السويسري انضم إلى أيندهوفن الهولندي على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث شارك في ست مباريات مع الفريق قبل أن يتم إلغاء الموسم بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان ميلان أنهى الموسم الماضي من الدوري الإيطالي في المركز السادس، وهو المركز الذي يتأهل صاحبه إلى التصفيات المؤهلة لدور المجموعات بالدوري الأوروبي.