رياضة | أزمة بين الاتحاد الدولي والمصري بسبب قرعة مونديال اليد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر أزمة بين الاتحاد الدولي والمصري بسبب قرعة مونديال اليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت بوادر أزمة خلال الأيام القليلة الماضية بين الاتحاد الدولي لكرة اليد ونظره المصري بسبب قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد.

ووقفت وزارة الشباب والرياضة سببا مباشرا في الأزمة بعد تغيير مكان الحفل رغم إخطار الاتحاد الدولي من قبل بمكان أخر .

بدأت القصة عندما تمسكت الوزارة بإقامة حفل القرعة في مجمع الأديان الجديد، رافضة اقتراح الاتحاد الدولي بقيادة الدكتور حسن مصطفى بإقامة القرعة في منطقة الأهرامات، وتم إخطار الاتحاد الدولي بالمكان، بل وإخطار كافة المؤسسات المعنية بناء على قرار وزارة الشباب والرياضة في مصر، إلا أن الوضع اختلف تماما فيما بعد بناء على موقف مجمع الأديان نفسه، وانتقل الحديث لإقامة القرعة في منطقة الأهرامات ، وهو ما تسبب في غضب مسئولي الاتحاد الدولي، ونقل المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري الموقف للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة سعيا وراء احتواء الموقف والهروب من المأزق الذي تسببت فيه الوزارة .