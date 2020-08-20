رياضة | بايرن ميونيخ يقهر ليون ويتأهل لنهائي دوري الأبطال لمواجهة باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يقهر ليون ويتأهل لنهائي دوري الأبطال لمواجهة باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل بايرن ميونيخ الألماني، إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا ، بعد فوزه العريض والكبير على ليون الفرنسي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة الأوروبية الكبرى.

وتأهل بايرن ميونخ للمباراة النهائية للبطولة والتي يلتقي فيها فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأحد المقبل على استاد "دا لوز" أو "النور" في لشبونة.

وقدم بايرن أداء قويا خاصة على المستوى الخططي خلال شوطي المباراة حيث استدرج ليون في بداية اللقاء ثم أجهز عليه بهدفين سجلهما سيرج نابري في الدقيقتين 18 و33 وأهدر الفريق أكثر من كرة خطيرة كانت كفيلة بحسم اللقاء تماما في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني ، أهدر بايرن أكثر من فرصة مبكرة لكنه حافظ على تقدمه وسط محاولات بائسة من ليون للعودة في المباراة.

وفي الدقيقة 88 ، سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث لبايرن بضربة رأس متقنة ليرفع رصيده إلى 15 هدفا في صدارة قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم.