رياضة | وزير الرياضة يلوم الأولمبية بسبب الطائرة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يلوم الأولمبية بسبب الطائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة انتقادات واسعة للجنة الأولمبية المصرية ، بسبب موقفها الهادئ حيال اتحاد الكرة الطائرة برئاسة الدكتور سامح حمدي، وخاطب الوزير مسئولي اللجنة مؤكدا عدم سلامة الاجراءات المتبعة مع الاتحاد سواء ما تعلق بالجمعية العمومية، أو برنامج التعامل مع المنتخبات وغيرها من المفات الهامة.

وطالب الوزير مجلس الأولمبية عدم النظر لأي نوع من الاعتبارات الأخرى حيال التعامل مع الموقف ، مؤكدا أن السبب الرئيسي وراء استقدام لجنة الطائرة هو تصحيح المسار بعد إخفاق الاتحاد من قبل.

يذكر أن تقارير عديدة أشارت إلى أن السبب الرئيسي وراء تعيين سامح حمدي هو الانتماء لمدرسة الأهي ومن قبله توصية وترشيح الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي له بسبب علاقة الأخير القوية مع الكابتن حسن حمدي رئيس الأهلي السابق وشقيق سامح حمدي .