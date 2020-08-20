رياضة | فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ترحيبه برحيل نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأبلغ فايلر لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، موافقته على رحيل كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق، على سبيل الإعارة بالموسم الجديد.

ويأتي قرار فايلر، من أجل منح الفرصة للاعب حتى يحصل على فرصة المشاركة بشكل أساسي، في ظل صعوبة مشاركته، خاصةً بعد غيابه لفترة طويلة بسبب إصابته في غضروف الركبة.

وخضع كريم نيدفيد إلى عملية في غضروف الركبة منذ شهر أبريل من العام الماضي، حيث خاض اللاعب فترة طويلة في التأهيل بسبب خطأ في عملية تأهيله تسبب له المركز الألماني الذي كان يتابع البرنامج الخاص به، ما أدى لخضوعه لجراحة أخرى في نهاية العام الماضي.