رياضة | موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي مواعيد 3 جولات جديدة للدوري وهي الـ 23 و24 و25.

Advertisements

وقال حسام الزناتي في بيان رسمي إنه أتم تجهيز باقي مواعيد جدول الدوري ولكن سيتم الإعلان عنها بعد تحديد مواعيد الارتباطات القارية بالتفاصيل الكاملة بالنسبة للأهلي والزمالك.

ومن المقرر أن تقام مباراة بيراميدز والزمالك على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة يوم 3 سبتمبر المقبل، في الجولة الرابعة والعشرين للدوري المصري.

ويتصارع فريقا الزمالك وبيراميدز على المركز الثاني في بطولة الدوري المصري، خاصة في ظل تصدر الأهلي للمسابقة بفارق كبير.