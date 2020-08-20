الامارات | عملية ناجحة للاعب الإمارات النعيمي في ألمانيا

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شكرا لقرائتكم خبر عن عملية ناجحة للاعب الإمارات النعيمي في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نادي الإمارات في بيان صحافي، أمس، أن لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عبدالله النعيمي، أجرى عملية ناجحة بالمنظار للركبة، بمستشفى الطب الرياضي في ألمانيا، تحت إشراف رئيس قسم العظام والطب الرياضي، البروفيسور أوفا فاكنر.
وأكد مصدر في النادي لـ«الإمارات اليوم» أن اللاعب سيتماثل للشفاء، تمهيداً للعودة إلى تمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، وتمنى له الصحة والسلامة والعودة القريبة إلى الملاعب.
وقال إن النعيمي سيحتاج إلى فترة شهر واحد للاستشفاء والعودة إلى التدريبات.
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