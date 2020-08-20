الامارات | 11 إجراء احترازياً وصحياً معتمداً في الدورة الرباعية الودية

شكرا لقرائتكم خبر عن 11 إجراء احترازياً وصحياً معتمداً في الدورة الرباعية الودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشنت، أمس، الدورة الودية الرباعية التي ينظمها نادي الشارقة على استاد خالد بن محمد في منطقة الحزانة، انطلاق أولى مباريات كرة القدم المحلية في «زمن فيروس كورونا» حيث خسر الشارقة في المباراة الأولى من عجمان بنتيجة 1-2، وفي ظل 11 إجراء احترازياً تم اعتمادها من أجل الوقاية من الفيروس، والحفاظ على سلامة جميع المشاركين في البطولة، وهي أندية الشارقة وعجمان وكلباء وخورفكان.

وسجل للشارقة لوان بيريرا في الدقيقة 28، بينما لعجمان في الدقيقة 63 وليد خالد، وعصام فايز 76.

وأكد عضو مجلس إدارة شركة الشارقة، رئيس اللجنة المنظمة للدورة بدر أحمد لـ«الإمارات اليوم» اعتماد إجراءات صارمة، تطبيقاً للبروتوكول الخاص بعودة المباريات، الذي أصدره اتحاد الكرة بالتنسيق مع رابطة المحترفين والجهات المختصة في الدولة. وتتمثل الإجراءات في قبل المباريات وأثناءها، مع تعقيم ملعب المباراة بشكل كامل، وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، وإلزام الجميع، سواء كانوا لاعبين أو أجهرة فنية وإدارية وطبية أو ممثلي وسائل الإعلام، بفحص «كورونا»، وإلزام الجميع، عدا اللاعبين بارتداء الكمامات والقفازات، فضلاً عن خفض عدد الموجودين في الملعب إلى أقصى حد ممكن وإقامة المباراة دون جمهور، ومن ثلاثة أشواط بواقع 30 دقيقة لكل شوط، والسماح بوجود صحافي واحد، وكذلك مصور واحد فقط في الملعب من كل وسيلة إعلامية، وإلزامهم بفحص «كورونا»، وعدم السماح بوجود أي شخص في الملعب لم يقم بفحص «كورونا» قبل انطلاق المباراة، إضافة إلى الاكتفاء بإقامة مباراة واحدة فقط في اليوم، بدلاً من مباراتين، واقتصار الدخول على أعضاء الفرق المشاركة، وحاملي تصاريح الدخول.

من جانب آخر تقام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم، مباراة فريقي كلباء وخورفكان في إطار إعداد الفريقين للموسم الجديد.

وبحسب جدول البطولة، سيكون الجمعة والسبت راحة، ثم تقام الأحد المقبل مباراة الشارقة وكلباء، فيما يواجه يوم الاثنين عجمان نظيره خورفكان.

الإجراءات الصحية الـ 11

1- تعقيم النادي وملعب المباراة بشكل كامل.

2- تعقيم جميع المداخل المؤدية إلى مدخل نادي الشارقة.

3- تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.

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4- إلزام جميع المشاركين، من لاعبين وأجهزة فنية وإداريين وممثلي وسائل الإعلام وعاملين، بفحص «كورونا» قبل انطلاق المباراة.

5- إلزام الجميع، عدا اللاعبين، بارتداء الكمامات والقفازات.

6- خفض عدد الأشخاص الموجودين في الملعب لأقصى حد ممكن.

7- تنظيم المباراة من دون جمهور.

8- إقامة اللقاء من ثلاثة أشواط، بواقع 30 دقيقة لكل شوط، بدل الوقت الاعتيادي من شوطين.

9- السماح بوجود صحافي ومصور واحد ممثل لكل وسيلة إعلامية.

10- إقامة مباراة واحدة فقط في اليوم بدلاً من مباراتين.

11- اقتصار الدخول على أعضاء الفرق المشاركة فقط وحاملي تصاريح الدخول.

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