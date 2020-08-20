الامارات | «الشارقة البحري» يوزع الحقائب الإدارية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة البحري» يوزع الحقائب الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وزع مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، خلال اجتماعه الأول، بعد إعادة تشكيله برئاسة خالد بن جاسم المدفع، وبحضور جميع أعضاء المجلس، الحقائب الإدارية على الأعضاء. وشهد الاجتماع حضور رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي.

وأسندت مهمة نائب رئيس المجلس إلى أحمد القصير، الذي أسندت له، أيضاً، مهمة رئاسة لجنة التسويق والاستثمار، أما لجنة الشؤون المالية والإدارية فتولاها رئيس مجلس الإدارة خالد المدفع، وحميد الكندي رئيساً للجنة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، وحياة آل علي للجنة الأنشطة الثقافية والمجتمعية، فيما تولى فهد الخميري رئاسة لجنة التراخيص والسلامة، وتولى محمد الكمالي رئاسة لجنة الاتصال والإعلام الرقمي.

وأسندت مهمة الإشراف على مركزَيْ تدريب: (خورفكان – كلباء) إلى حسن الزعابي، والإشراف على مركزَيْ تدريب: (الشارقة – الحمرية) إلى حميد المهيري، ومهمة الإشراف على مركز تدريب دبا الحصن إلى عبدالله السلامي.

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تمت، أخيراً، إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، برئاسة خالد المدفع.

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