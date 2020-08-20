الامارات | «غياث» لـ «غودولفين» ينتزع لقب «جدمونت إنترناشيونال» البريطاني

شكرا لقرائتكم خبر عن «غياث» لـ «غودولفين» ينتزع لقب «جدمونت إنترناشيونال» البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج أمس، الجواد «غياث» المملوك لـ«غودولفين»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، وقيادة الفارس وليام بيوك، بلقب سباق «جدمونت إنترناشيونال»، الذي خصص لخيول «جروب 1» لمسافة 2050 متراً، في افتتاح مهرجان «يورك إيبور» البريطاني العريق.

وبانتصاره هذا، واصل «غياث» تألقه في موسم السباقات البريطاني الحالي، محققاً الفوز الثالث على التوالي ضمن سباقات «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، وذلك بعد انتصاره يوليو الماضي في سباق «كورال إكليبس»، الذي جرى على مضمار «سان داون»، وجاء مكملاً لفوزه في سباق «كورنيشين كب» يونيو من هذا العام على مضمار «نيوماركت».

وقدم «غياث» أداءً لافتاً بعد أن قبض على الصدارة طوال مسافة السباق، وقطع خط النهاية بالمركز الأول، بزمن دقيقتين وسبع ثواني و38 جزءاً من الثانية، بفارق الطولين عن الفرس «ماجيكال» المملوكة لـ«ديرك سميث ومورغن وميشيل توبور».

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