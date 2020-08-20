الامارات | الجواد «ميسي» بطلاً لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في بلجيكا

شكرا لقرائتكم خبر عن الجواد «ميسي» بطلاً لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في بلجيكا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج الجواد «ميسي» بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بعد فوزه بالمركز الأول في المحطة البلجيكية الرابعة للنسخة السابعة والعشرين، التي أقيمت بمضمار وارجيم.

ونجح «ميسي» في قطع مسافة السباق الذي أقيم لمسافة 1600 متر جروب «3»، بزمن 1:46:82 دقيقة، وذلك بإشراف مالكه ومدربه فيدو كيرسميكرس، وقيادة الفارس جنتي مارين. وحل بالمرتبة الثانية فريدي باي، وثالثاً «كونشيتا دي أيه».

وشهد السباق مشاركة 12 خيلاً في تحدي القمة البلجيكية، التي شهدت حالة تصادم طفيفة في عمق المستقيم عند منعطف النهاية بين ماكالان وكونشيتا، استفاد من خلالها الجواد ميسي وأصحاب المقدمة.

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وقال المشرف العام على سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة، فيصل الرحماني، إن الحدث يواصل تسجيل الإنجازات، امتداداً لمسيرته التاريخية، وسمعته المرموقة، ومكانته الكبيرة التي تشهد لها المضامير العالمية.

وتابع: «شهد لقاء القمة البلجيكية تنافساً كبيراً وإثارة قوية بين مجموعة الخيول الطامحة لإحراز اللقب ما انعكس على السباق بشكل مباشر، ما يؤكد المشاركة الثرية من قبل مرابط الخيول العربية في بلجيكا وأوروبا، وحرصها على الدفع بأهم الأسماء في سباق الكأس الغالية». وأضاف أن استمرارية الحدث أسهمت بصورة واضحة في ظل الظروف الاستثنائية، التي نشهدها في العام الجاري من ترسيخ رسالة الإمارات وحرصها ومواصلتها دعم ملاك ومربي الخيل العربي في دول أوروبا والعالم كافة». وأكد أن النجاح الذي تحقق في أربعة سباقات، حتى الآن، يؤسس للمسيرة الذهبية لأعرق السباقات الكلاسيكية في العالم، ويكمل سلسلة حصد النجاحات في الأجندة السنوية، لرفع قيمة الخيل العربي، وترسيخ رسالة الكأس الغالية، انطلاقاً من رؤية ونهج القيادة الرشيدة.

السباق أقيم على مضمار وارجيم، لمسافة 1600 متر جروب «3».

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