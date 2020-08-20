الامارات | روزا ينضم إلى الفجيرة قادماً من بانيتوليكوس اليوناني

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شكرا لقرائتكم خبر عن روزا ينضم إلى الفجيرة قادماً من بانيتوليكوس اليوناني والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شركة الفجيرة لكرة القدم، عبر حسابها في «تويتر»، عن التعاقد مع المحترف البرازيلي فارلي روزا، لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، قادماً من نادي بانيتوليكوس اليوناني.
ويعتبر روزا ثانية صفقات «الذئاب» مع اللاعبين الأجانب، ليكون المحترف الثالث مع الفريق بعد التعاقد، أخيراً، مع لاعب منتخب كوراساو رولي بونيفاشيا، إضافة إلى الغاني أرنست أسانتي، الذي لايزال عقده مستمراً مع الفريق، بينما يواصل البحث عن الأجنبي الرابع لاستكمال عقد اللاعبين الأجانب.
ويجيد اللاعب روزا اللعب بوسط الملعب، إضافة إلى المراكز الهجومية، وسبق له خوض تجربة مع نادي الاتفاق السعودي، بينما خاض الموسم الماضي 14 مباراة في الكأس والدوري اليونانيين، سجل خلالها أربعة أهداف، وصنع مثلها.
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