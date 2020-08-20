الامارات | «مجلس دبي» يوقّع مذكرة تفاهم مع «إسعاف دبي» للحفاظ على سلامة الرياضيين

شكرا لقرائتكم خبر عن «مجلس دبي» يوقّع مذكرة تفاهم مع «إسعاف دبي» للحفاظ على سلامة الرياضيين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع مجلس دبي الرياضي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مذكرة تفاهم حول التعاون المشترك بين الطرفين في مجال الفعاليات الرياضية وسلامة الرياضيين. وقع مذكرة التفاهم، التي تستمر ثلاث سنوات قابلة للتمديد، أمين عام المجلس، سعيد حارب، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة الدراي، بحضور مساعد أمين عام المجلس، ناصر أمان آل رحمة، ومدير إدارة عمليات الإسعاف بالإنابة في «إسعاف دبي»، مشعل جلفار، وعدد من المديرين والمختصين في كلتا المؤسستين.

وتم التوقيع في مقر المجلس، وأعلن الطرفان عن توفير جميع السبل لتحقيق أهداف المذكرة، كي تكون إضافة مهمة إلى الفعاليات الرياضية، التي يتم تنظيمها سنوياً في دبي، وتدعم جهود الحفاظ على سلامة المشاركين فيها، والارتقاء بجودة التنظيم وإسعاد المشاركين.

وتعتبر المذكرة تتويجاً لتعاون ثنائي مهم بين المؤسستين، كون المجلس هو الجهة الحكومية المسؤولة عن القطاع الرياضي في إمارة دبي، ويسعى إلى تطوير الحركة الرياضية، وخلق بيئة رياضية شاملة تستجيب لمتطلبات المجتمع، فيما تتولى «إسعاف دبي» مهام تقديم خدمات إسعافية مبتكرة ورائدة عالمياً على مستوى إمارة دبي باحترافية واستدامة، لضمان صحة وسلامة المتعاملين وإسعاد المجتمع، من خلال كوادر بشرية مؤهلة، ضمن بيئة محفزة للابتكار.

وتهدف المذكرة إلى: تفعيل الجهود المشتركة بين الطرفين في مجال التعاون والشراكة في تنفيذ الأحداث والفعاليات الرياضية، التي من شأنها رعاية المصالح المشتركة بين الطرفين، في إطار تحقيق الهدف العام لإنشاء كلا الطرفين، وضمان سلامة وصحة المشاركين في الفعاليات الرياضية التي ينظمها مجلس دبي، من خلال توفير أفضل خدمات الإسعاف اللازمة في الحالات الطارئة من قبل المؤسسة، ونشر الوعي الصحي والممارسات السليمة لمنتسبي المؤسسات الرياضية والمشاركين في الفعاليات الرياضية، الخاضعة لإشراف المجلس. وتتضمن تدعيم أوجه الشراكة والتعاون في كل الأعمال التنفيذية بينهما، المتمثلة في مجالات: ترويج كل الأحداث التي ينظمها الطرف الآخر، مشاركة الطرفين في الأحداث الرياضية التي يقدمها كل طرف، وغيرها من المجالات التي تسهم في الارتقاء بتنظيم الفعاليات الرياضية وسلامة وسعادة المشاركين فيها، وكذلك نشر ثقافة أهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني كأسلوب حياة، وتشجيع أفراد المجتمع للمشاركة فيها.

وقال سعيد حارب: «توقيع الاتفاقية اليوم يمثل تأطيراً للتعاون المستمر بين الطرفين منذ سنوات، بما يحافظ على حقوق كل طرف، ويسهم في استمرار التعاون المثمر بين الطرفين لخدمة دبي والدولة، ونضع نصب أعيننا أن سلامة الرياضيين وأفراد المجتمع تحتل المقام الأول في عملنا، وتمثل محور جهودنا».

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وقال خليفة الدراي: «مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف حريصة، دائماً، على الوجود وتقديم الدعم للفعاليات الرياضية التي ينظمها المجلس، ولدينا كوادر متخصصة ووسائل حديثة ومبتكرة لتقديم الرعاية والدعم للمشاركين في الفعاليات الرياضية المختلفة، سواء كانت مجتمعية أو بطولات تنافسية محلية ودولية، لأننا نعتبر سلامة المشاركين جزءاً من مسؤوليتنا المهنية، كما أنها محور مسؤوليتنا الوطنية تجاه الفعاليات التي تحمل اسم دبي، وتتميز بتطبيق أعلى معايير الجودة».

سعيد حارب:

«نضع نصب أعيننا أن سلامة الرياضيين وأفراد المجتمع تحتل المقام الأول في عملنا، وتمثل محور جهودنا».

خليفة الدراي:

«لدينا كوادر متخصصة ووسائل حديثة ومبتكرة، لتقديم الرعاية والدعم للمشاركين في الفعاليات الرياضية المختلفة».

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