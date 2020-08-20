الامارات | تأجيل انطلاق النسخة الـ 61 للدوري اللبناني بسبب «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل انطلاق النسخة الـ 61 للدوري اللبناني بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم إرجاء النسخة الـ61 من الدوري المحلي، بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد في البلاد على نحو واسع، محدداً موعداً جديداً في الثاني من أكتوبر المقبل.

وكان الاتحاد حدد 18 من سبتمبر موعداً لإطلاق البطولة التي تلي موسماً تم إلغاؤه، بسبب التحركات الشعبية، التي انطلقت في أكتوبر الماضي، بسبب الأزمة الاقتصادية والمعيشية في لبنان، ثم جاءت الأزمة الصحية الناتجة عن تفشي «كوفيد-19»

وأعلن الاتحاد في بيان عقب اجتماع عن بعد للجنة التنفيذية أمس: «بناءً للقرار رقم 1003 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات بتاريخ 18 أغسطس 2020 تقرر تأجيل موعد انطلاق بطولة الدوري العام للموسم 2020-2021 إلى الثاني من أكتوبر 2020».

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وقررت اللجنة التنفيذية أيضاً إلغاء مسابقتي كأسي النخبة والتحدي التنشيطيتين، اللتين كانت الأندية تعول عليهما كثيراً للاستعداد للموسم الجديد،

لاسيما فريقي العهد والأنصار اللذين يتحضران لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، حيث يتطلع العهد للدفاع عن لقبه القاري، والأنصار لمحاولة الوصول الى منصة التتويج، بعدما تعاقد مع لاعبين مميزين.

كما تم إلغاء بطولتي دوري فرق الناشئين ودوري فرق الشابات تحت 19 سنة.

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