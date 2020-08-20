الامارات | الروسي إيفانوف يحاضر لقضاة الملاعب حول أخطاء الجزاء

شكرا لقرائتكم خبر عن الروسي إيفانوف يحاضر لقضاة الملاعب حول أخطاء الجزاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعانت لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم بالروسي فلنتين ايفانوف، المحاضر الدولي المعتمد لدى «فيفا»، حيث قدم محاضرة نظرية وعملية للحكام، تناولت الأخطاء التي تُرتكب داخل منطقة الجزاء، ولمس الكرة باليد، والتحرك المثالي للحكم في المستطيل الأخضر، وأموراً أخرى، ويأتي ذلك ضمن معسكر الحكام في صربيا.

وفي الجانب العملي، تمت الاستعانة بعدد من اللاعبين الهواة للتطبيق الفعلي للحالات التحكيمية، مع استخدام أسلوب المراجعة الفورية عبر الفيديو.

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