شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: 3 دفعات مالية للاعبين قبل قمة الزمالك ضد الأهلي وبعدها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك من لاعبي الفريق الكروي الأول ضرورة تحقيق الفوز على حساب الغريم التقليدي النادي الأهلي في المباراة التي ستجمعهما مساء السبت على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وقال مرتضى منصور خلال فيديو تم إذاعته عبر برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية للاعبين: "أنتم قادرين على الفوز وتحقيق الانتصار وهذا لا ينسينا أن الأهم هو الفوز ببطولة أفريقيا المقبلة".

أضاف رئيس نادي الزمالك: "أطالبكم جميعاً الاستمتاع بالمباراة المقبلة وتحقيق الانتصار على حساب الأهلي لأن الفريق لا يحتاج سوى الفوز للتأكيد على أن الزمالك لا يخاف من الأهلي كما تحدثوا في مباراة فبراير التي لم تكتمل".

وأعلن مرتضى منصور مواعيد الأقساط المتبقية من عقود اللاعبين قائلاً إن الجميع سيحصل على دفعة مالية قبل مباراة الأهلي بعدها دفعة ثانية قبل السفر الى المغرب، وثالثة بعد العودة من هناك للتأكيد على أن جميع المستحقات ستكون تسلمها الجميع بالشكل الأمثل لأنه وقتها لن يكون لهم سوى مكافأة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

Advertisements

وتابع مرتضى منصور: "فزنا على الأهلي في جميع المباريات عدا المواجهة التي شارك فيها احمد الشناوي حارس بيراميدز الحالي وتسبب في 3 أهداف بعد الجلسة التي جمعته ومحمود الخطيب بمنزل تركي ال الشيخ في القاهرة قبل القمة بثلاثة أيام".

ووعد مرتضى منصور اللاعبين وعلى رأسهم مصطفى محمد بالسماح لأي منهم بالاحتراف أو الرحيل عقب التتويج ببطولة أفريقيا مشدداً على أنه لا يمانع في رحيل أي لاعب مثلما حدث سابقاً مع محمد عبد الشافي وعمر جابر ومحمد إبراهيم وغيرهم من اللاعبين.

تابع مرتضى منصور أن التتويج باللقب الأفريقي سيعود بالنفع ماليا على النادي واللاعبين وسيجعله يقدم له المكافآت والمزايا المالية التي يتمنونها، كما طالب محمود علاء وعبد الله جمعه بالاجتماع معه عقب مباراة الأهلي المقبلة لتلبية مطالبهم التي يسعون اليها.