شكرا لقرائتكم وليد العطار: حكام مباراة الأهلي والزمالك يصلون غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد كرة القدم، أن تعطل تقنية الفيديو غير مقصود والتحكيم على مسافة واحدة من الجميع، وأضاف العطار فى تصرحات لبرنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت أن الانتاج الحربي قدم مذكرة لاتحاد الكرة بشان التحكيم، مضفا أن مشكلة تقنية وراء تعطيل تقنية الفيديو فى مباراتى الاهلي والانتاج الحربي والزمالك ونادى مصر.

وتابع العطار، تم توفير مصدر للكهرباء بتقنية الفيديو بعدما كان نقوم بتوصل الكهرباء من غرفة التلفزيون.

وواصل تصريحاته قائلا: إن أحمد مسعود حارس المصري البورسعيدي خضع لتحليل واحد فقط تحت إشراف اللجنة الطبية باتحاد الكرة واقعة واحدة في نادى المصري بسبب مسحات كورونا

وأكد أن حكام من الدرجة الاولى لادارة مباراة القمة 120 بين الاهلى والزمالك سصلون مصر غدا

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ينشر "الخليج 365" صورة للشكوى التي أرسلها نادي الإنتاج الحربي لمسئولي اللجنة الخماسية باتحاد الكرة اليوم يعترض فيها علي عدم لجوء حكام مبارياته لتقنية الفار التي اعتمدتها الجبلاية مما تسبب في حرمان الفريق من نقاط مباريات مؤثرة في مباراتي الأهلي والمقاولون العرب، وتعادل الإنتاج الحربي مع الأهلي بهدف لكل فريق فيما خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف.

وفي وقت سابق أكد خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي أن ناديه يجهز مذكرة لتقديمها لاتحاد الكرة لشكوي الحكم محمود البنا الذي أدار مباراته الأخيرة مع المقاولون العرب، وقال مهدي في تصريحات لـ"اليوم السابع": نجهز مذكرة تتضمن شكوي ضد الحكم محمود البنا بسبب قراراته في مباراة المقاولون العرب لاسيما حينما رفض احتساب ركلة جزاء صحيحة لباسم مرسي مهاجم الفريق".