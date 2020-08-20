شكرا لقرائتكم حرس الحدود يستعيد جهود أحمد شرويدة قبل مواجهة الإسماعيلي فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعيد فريق حرس الحدود جهود اللاعب أحمد شرويدة عقب الاصابة التى تعرض لها خلال الفترة الماضية، ومن المقرر أن يعود اللاعب قبل مواجهة الاسماعيلى فى بطولة الدورى الممتاز حيث يعود الفريق الى التدريبات الجماعية غدا عقب الراحة التى منحها الجهاز الفنى بقيادة محمد حليم لمدة 24 ساعة لتجنب الارهاق .

ويلاقى فريق حرس الحدود نظيره الاسماعيلى ضمن مباريات الجولة الـ21 من عمر بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم و المقرر إقامتها على ملعب المكس بالاسكندرية يوم الاحد الموافق 23 من الشهر الجارى .

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منح محمد حليم راحة سلبية للاعبى الفريق لمدة 24 ساعة عقب وذلك لتجنب الارهاق لدى اللاعبين و يعود للتدريبات غدا أستعدادا لمواجهة الاسماعيلى فى بطولة الدورى الممتاز .

حقق فريق حرس الحدود الفوز على نظيره طنطا بهدف نظيف احرزه محمد أشرف حارس مرمى طنطا فى مرماه فى الدقيقة 7 من عمر المباراة، بعد الهدف نجح فريق طنطا فى السيطرة على مجريات اللقاء وتهديد مرمى الحرس عن طريق إسلام فؤاد وجون إيفرى لكن تالق أحمد السعدنى حارس الحدود حال دون تعديل النتيجة ، فيما جاءت احداث الشوط الثانى على عكس المتوقع حيث حاول فريق حرس الحدود الضغط لاحراز هدف الاطمئنان، وكاد ان يحصل على ركلة جزاء ولكن تقنية الفيديو الغت قرار محمد الحنفى حكم المباراة، وتنتهي المباراة بهدف نظيف لحرس الحدود.