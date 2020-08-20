أطلق جمهور الأهلي رسالة شديدة اللهجة لللاعب رمضان صبحي وكانت في شكل مهرجان غنائي، وذلك رداً على مغادرته النادي الأهلي متوجهاً لبيراميدز بعد عرض كبير للنادي الشهير . حيث يتناول المهرجان تاريخ رمضان صبحي مع الأهلي من طفولته . وتقول كلمات المهرجان : فوق ياحبيبي بيبي فوق ياحبيبي

جابك وانت بيبي بيبي جابك وانت بيبي النادي الاهلي دولة , مش واقفه عليكوا ,هو صانع العتاولة

هو اللي معليكوا ,اوعى يابني تنسى اصلك

جابك وانت بيبي النادي الاهلي اللي عملك

مش واقفه عليكو , Advertisements فوق ياحبيبي بيبي فوق ياحبيبي

جابك وانت بيبي بيبي جابك وانت بيبي جبتوا صغير علي الله

شافها عليا ماشاءالله

بينكر خير اللي علاه

النادي الاهلي اللي رباه اللي هايمشي في داهية غور

بدل الواحد في طابور

واللي في يوم ياخده الغرور

جمهور الاهلي بينساه

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كانت هذه تفاصيل خبر بالكلمات والفيديو .. «فوق يا حبيبي .. جابك وإنت بيبي» .. جمهور الأهلي يطلق «مهرجان رمضان صبحي» للرد على اللاعب بعد الأزمة الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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