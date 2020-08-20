مصدر باتحاد الكرة: حكم كرواتى الأقرب لإدارة مباراة القمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر باتحاد الكرة، أن طاقم الحكام الذى سيدير مباراة القمة يوم السبت المقبل بين الأهلى والزمالك سيكون على الأقرب من كرواتيا، لافتا إلى أن الطاقم سيصل يوم الجمعة المقبل أى قبل المباراة بـ24 ساعة بعد اتمام الاتفاق عليه، وسيضم الطاقم 5 أفراد بواقع حكم ساحة وحكمان مساعدان وحكمان لتقنية الفيديو.
أما الزمالك فيخوض اللقاء بأعصاب هادئة نظرا لمعرفة لاعبيه أن الدورى حسم بشكل كبير للمارد الأحمر، إلا أن لاعبى الأبيض يعتبرون لقاء القمة بطولة خاصة ويسعون دائما للتعبير عن أنفسهم بشكل مختلف بالإضافة إلى رغبة الجهاز الفنى فى تجربة بعض الخطط فى تلك المباراة حتى تكون أفضل إعداد للقاء الرجاء البيضاوى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.
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