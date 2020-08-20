شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر باتحاد الكرة: حكم كرواتى الأقرب لإدارة مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر باتحاد الكرة، أن طاقم الحكام الذى سيدير مباراة القمة يوم السبت المقبل بين الأهلى والزمالك سيكون على الأقرب من كرواتيا، لافتا إلى أن الطاقم سيصل يوم الجمعة المقبل أى قبل المباراة بـ24 ساعة بعد اتمام الاتفاق عليه، وسيضم الطاقم 5 أفراد بواقع حكم ساحة وحكمان مساعدان وحكمان لتقنية الفيديو.

ويدخل الأهلى مباراة الزمالك متربعا على قمة جدول الدورى برصيد 56 نقطة بعد فوزه بالأمس على أسوان بثلاثية نظيفة عن طريق جيرالدو ووليد سليمان وأليو بادجى، ورغم الإصابات العديدة التى ضربت الفريق، إلا أن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق يسعى لرد اعتباره الشخصى أمام كارتيرون المدير الفنى للزمالك الذى نجح فى آخر مباراة جمعت الفريقين من تحقيق الفوز وخطف بطولة السوبر المحلى.