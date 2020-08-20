شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي طولان : الزمالك يتميز باكتمال صفوفه والأهلي يعاني من غيابات مؤثرة قبل القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد حلمي طولان المدير الفني لأنبي أن مواجهة فريقة لسموحة في بطولة الدوري العام كانت متكافئة الى حد كبير، مشدداً أن فريقه أهدر العديد من الفرص الخطيرة التي كانت كفيلة لحسم النتيجة لصالح فريقه في الوقت الذي لاحت فرص خطيرة لفريق سموحة أيضاً.. وقال حلمي طولان في تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2 :"درجة الحرارة أثرت بالسلب على الفريقين ، لازلت غير راض على أداء ونتائج فريقي خاصة وأن هناك لاعبين لم يصلوا بعد لمستواهم المعهود وكذلك هناك أكثر من لاعب يعاني من الإصابة"

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ورفض حلمي طولان التعقيب على أداء الحكام خاصة أنه يرى أن الفار ساعد كثيراً في تقليل الأخطاء، معلقاً :"لدى ملاحظة صغيرة وهي لماذا لا يخرج الحكم لمشاهدة الألعاب المشكوك فيها وهو ما حدث في مباراتنا أمام انبي وكان هناك العاب تستحق ذلك"

وعن مباراة القمة أكد حلمي طولان أن الزمالك يتميز باكتمال الصفوف بعد عودة بن شرقي وأوناجم وأوباما، ولكن الأهلي يعاني من عددة إصابات مؤثرة ولكن يمكن تعويضها خاصة وأن الفريق الأحمر يملك العديد من النجوم في قائمته.