شكرا لقرائتكم خبر عن مليون يورو فى الموسم.. عرض سيفا سبور التركى لرمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نادر السيد، نجم المنتخب الوطني السابق، انتقال رمضان صبحي إلى صفوف بيراميدز، مادي وليس فنيا أو جماهيريا، موضحًا أن اللاعب لا يزال صغيرا فى السن، وقال السيد فى تصريحات تليفزيونية: "رمضان صبحي كان يملك العديد من العروض خلال الفترة الماضية، وكان هناك شركات أوروبية مهتمة بتسويق اللاعب من خلال نادي سيفاس سبور التركي".

وأضاف: "النادي التركي سيشارك فى بطولة أوروبا بالموسم المقبل، ووضع له راتب سنوي مليون يورو، إلى جانب نادي بولونيا الإيطالي".