شكرا لقرائتكم خبر عن البلازما محاولة الأهلي الأخيرة لتجهيز جيرالدو والشيخ للقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الجهاز الطبي بالأهلي برنامجًا خاصًا لتجهيز ثنائي خط الوسط الهجومي بالفريق الأحمر، أحمد الشيخ وجيرالدو، من أجل تجهيزهم للقاء القمة المرتقب أمام الزمالك، وذلك تحت إشراف خالد محمود رئيس الجهاز الطبي، وذلك بناء على طلبات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الذي طلب سرعة تجهيز الثنائي للقاء المرتقب، ويحاول الجهاز الطبي تجهيز الثنائي للقاء القمة المرتقب والمقرر له يوم السبت المقبل، بالحقن بمادة البلازما من أجل تجهيزهم قبل القمة.

وكشف مسئولو الأهلي، عن أن جيرالدو قد يلحق بالمباراة إلا أن هناك صعوبة بشأن أحمد الشيخ، خاصة بعد تورم الأنكل، ويحاول الجهاز الطبي تجهيزه للتغلب على النقص العددي الذي يعاني منه الفريق في ذلك موجة الإصابات التي تعرض لها اللاعبين في الآونة الأخيرة.

وخصص توماس بينكيل، مدرب أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرات بدنية قوية في مران الفريق الجماعي الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة الزمالكن وحرص بينكيل على تخصيص برنامج بدني قوي من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل قبل اللقاء المرتقب أمام الزمالك في القمة 120 والمقرر له يوم السبت المقبل.

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في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعبا.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).