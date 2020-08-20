شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئات يتأهل لربع نهائي كأس العالم للمهارات الفردية للسلة ويواجه ليتوانيا الجمعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تمكن منتخب مصر لناشئات كرة السلة تحت 17 سنة من التأهل لدور ربع نهائي بطولة كأس العالم للمهارات الفردية التى تقام بالمركز الاولمبى وتستمر حتى 23 أغسطس الجارى ، بعد تخطي دور المجموعات اليوم الأربعاء.. وحقق منتخب مصر للناشئات تحت قيادة علي هاشم المدير الفنى الفوز على منتخب بربادوس في ثالث مباريات دور المجموعات اليوم بنتيجة 156-123 ليحقق المنتخب المصري المركز الثاني في مجموعته برصيد 5 نقاط خلف المتصدر منتخب إسبانيا صاحب الـ 6 نقاط.
وعلى مستوى منتخب الناشئين، فقد ودع منتخب مصر تحت 17 سنة البطولة من دور المجموعات بعد الخسارة أمام منتخب تايلاند اليوم بنتيجة 129-116 في ثالث المواجهات.
وأعلن الدكتور رفيق يوسف، المدير الفني لمنتخب الناشئين، عن قائمة المنتخب التي تضم 10 لاعبين وهم: مؤمن طارق خيري ومحمود وليد عبد المحسن وعبد الله ناصر من النادي الأهلي، إبراهيم محمد نبيل وعمر سعد حسن ويس أحمد عبد الفتاح من نادي سبورتنج، عمر محمد الدياسطي ومروان طارق محمد من الاتحاد السكندري، مازن أشرف الذهبي من نادي الشمس، آسر محمد جودة من سموحة.
فيما أعلن علي هاشم المدير الفني لمنتخب الناشئات عن قائمة تضم 10 لاعبات وهن: فريدة تامر ولجين سامي وفريدة مسعد وفريدة البنداري من نادى الصيد، هالة علي ورضوى علاء الدين وياسمين علاء الدين وآية خالد الفقي من النادي الأهلي، جنى حازم بركة من نادي الجزيرة وفريدة خالد حسن من نادي سبورتنج.
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