شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئات يتأهل لربع نهائي كأس العالم للمهارات الفردية للسلة ويواجه ليتوانيا الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تمكن منتخب مصر لناشئات كرة السلة تحت 17 سنة من التأهل لدور ربع نهائي بطولة كأس العالم للمهارات الفردية التى تقام بالمركز الاولمبى وتستمر حتى 23 أغسطس الجارى ، بعد تخطي دور المجموعات اليوم الأربعاء.. وحقق منتخب مصر للناشئات تحت قيادة علي هاشم المدير الفنى الفوز على منتخب بربادوس في ثالث مباريات دور المجموعات اليوم بنتيجة 156-123 ليحقق المنتخب المصري المركز الثاني في مجموعته برصيد 5 نقاط خلف المتصدر منتخب إسبانيا صاحب الـ 6 نقاط.

وتأهل المنتخب المصري لناشئات السلة لمواجهة نظيره ليتوانيا يوم الجمعة في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا على صالة المركز الأولمبي في المعادي وفي حالة التأهل لدور نصف النهائي سيواجه يوم السبت الفائز من مواجهة إيطاليا والصين.

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وعلى مستوى منتخب الناشئين، فقد ودع منتخب مصر تحت 17 سنة البطولة من دور المجموعات بعد الخسارة أمام منتخب تايلاند اليوم بنتيجة 129-116 في ثالث المواجهات.