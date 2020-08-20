شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس يستعيد جهود أحمد شرويده قبل مواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق حرس الحدود جهود اللاعب أحمد شرويدة عقب الإصابة التى تعرض لها خلال الفترة الماضية، ومن المقرر أن يعود اللاعب قبل مواجهة الإسماعيلى فى بطولة الدورى الممتاز حيث يعود الفريق الى التدريبات الجماعية غدا عقب الراحة التى منحها الجهاز الفنى بقيادة محمد حليم لمدة 24 ساعة لتجنب الارهاق .

ويلاقى فريق حرس الحدود نظيره الإسماعيلى ضمن مباريات الجولة الـ21 من عمر بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم والمقرر إقامتها على ملعب المكس بالإسكندرية يوم الإحد الموافق 23 من الشهر الجارى .

منح محمد حليم راحة سلبية للاعبى الفريق لمدة 24 ساعة عقب وذلك لتجنب الإرهاق لدى اللاعبين ويعود للتدريبات غدا استعدادًا لمواجهة الإسماعيلى فى بطولة الدورى الممتاز .

حقق فريق حرس الحدود الفوز على نظيره طنطا بهدف نظيف احرزه محمد أشرف حارس مرمى طنطا فى مرماه فى الدقيقة 7 من عمر المباراة، بعد الهدف نجح فريق طنطا فى السيطرة على مجريات اللقاء وتهديد مرمى الحرس عن طريق إسلام فؤاد وجون إيفرى لكن تالق أحمد السعدنى حارس الحدود حال دون تعديل النتيجة ، فيما جاءت احداث الشوط الثانى على عكس المتوقع حيث حاول فريق حرس الحدود الضغط لاحراز هدف الاطمئنان، وكاد ان يحصل على ركلة جزاء ولكن تقنية الفيديو الغت قرار محمد الحنفى حكم المباراة، وتنتهي المباراة بهدف نظيف لحرس الحدود.