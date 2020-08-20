شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتعادل مع وادى دجلة بهدف لمثله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريقا الإسماعيلى ووادى دجلة بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الإسماعيلية ضمن فاعليات الجولة العشرين للدورى ، ليرتفع رصيد الدراويش إلى 23 نقطة فى المركز الثامن ، بينما ارتفع رصيد دجلة إلى 19 نقطة فى المركز الخامس عشر .

تقدم أحمد مدبولى صانع ألعاب الإسماعيلى لفريقه فى الدقيقة 54 من توغل داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى وسدد كرة قوية داخل المرمى ، وتعادل حسام عرفات لوادى دجلة فى الدقيقة 64 ليقتسم الفريقان نقاط المباراة .

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من جانب الفريقين وظهر فيها رغبة اللاعبين فى إحراز هدف التقدم فى ظل الموقف الصعب للطرفين فى جدول الترتيب حيث يعانى الدراويش من مركزهم فى المسابقة ، بينما يصارع وادى دجلة من أجل البقاء بالدورى .

وجاء تشكيل الإسماعيلى على النحو التالى ..

حارس مرمى .. محمد مجدى

خط الدفاع .. أحمد أيمن – محمد هاشم – إبراهيم أبو اليزيد – أسامة إبراهيم

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خط الوسط .. عماد حمدى – عمر الوحش

أمامهم .. مدحت فقوسة – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى

خط الهجوم .. وجيه عبد الحكيم

على مقاعد البدلاء .. محمد فوزى – محمود البدرى – محمد كماتشو – محمد الضرف – محمد مجدى الجمل – محمد الشامى – محمد حمدى زكى – بيكيتى سيلفا – حازم مرسى.