شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الزمالك يحصل على حكم بـ89 ألف دولار حق رعاية عمر جابر من بيراميدز، ووزارة الرياضة تعلن استكمال دورى مراكز الشباب للصم بمطروح وسط إجراءات احترازية، وأزمة للجبلاية والمنتخب بعد إعلان كاف أجندة دولية فى أكتوبر ونوفمبر. تعلن اللجنة الخماسية باتحاد الكرة غداً ، الخمييس، اسماء وهوية طاقم الحكام الأجنبى لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها السبت المقبل على استاد القاهرة، ويضم الطاقم 5 حكام بواقع حكم ساحة وحكمان مساعدان وحكمان لتقنية ألفيديو. رئيس الوزراء يشارك الشباب سباق الدراجات بالعلمين الجديدة ويلعب كرة القدم والطائرة عقب انتهاء اجتماع لجنة إدارة أزمة "كورونا"، أعطى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، إشارة البدء لأول فعالية رياضية تقام بمدينة العلمين الجديدة قرر الجهاز ألفنى لفريق الكرة الأول بالنادى بقيادة ألفرنسى باتريس كارتيرون دخول ألفريق فى معسكر مغلق يوم الجمعة المقبل استعدادا للقاء القمة أمام النادى الأهلي. عقد لاعبو الأهلى جلسات معنوية فيما بينهم على هامش مران ألفريق المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة والذى يأتى استعداداً لمواجهة الزمالك المقرر اقامتها يوم السبت المقبل Advertisements وزارة الرياضة تعلن استكمال دورى مراكز الشباب للصم بمطروح وسط إجراءات احترازية أعلنت وزارة الشباب والرياضة استكمال منافسات دورى مراكز الشباب للصم فى نسخته الثالثة، والذى تنفذه الوزارة من خلال التعأون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير (مكتب ذوى القدرات والهمم)، بعد توقفت المسابقة منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، وقررت الوزارة استئناف المسابقة خلال ألفترة من 20أغسطس الجارى حتى 4سبتمبر المقبل بملعب مركز شباب مطروح، مع تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، والضوابط العامة لعودة نشاط كرة القدم، والتى وضعتها الوزارة . جلسات معنوية للاعبى الأهلى قبل القمة ..وكهربا يجمتع مع عبد الحفيظ الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا الجمعة استعدادا لمباراة القمة تعلن اللجنة الخماسية باتحاد الكرة غداً ، الخمييس، اسماء وهوية طاقم الحكام الأجنبى لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها السبت المقبل على استاد القاهرة، ويضم الطاقم 5 حكام بواقع حكم ساحة وحكمان مساعدان وحكمان لتقنية ألفيديو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.