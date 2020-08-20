شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يرحب بجنش بعد المشاركة مع الزمالك: مرحبا بعودتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب فريق الزمالك على دعم ومساندة محمود جنش حارس مرمى الفريق الأبيض بعد عودته للمشاركة في المباريات مرة أخرى بعد غياب استمر 442 يومًا، بعد إصابته بقطع فى وتر أكليس، حيث كان آخر ظهور له مع الفريق أمام حرس الحدود يونيو الماضى .

ونشر الفهد الأسمر عبر صفحته بموقع تبادل الصور إنستجرام صورة تجمعه بجنش وعلق عليها باللغة الإنجليزية "bro welcome back" مرحبًا بعودتك يا أخى

وشارك جنش في مباراة الزمالك الماضية أمام نادى مصر، فى الجولة الـ20 من مسابقة الدورى في أول ظهور له بعد الإصابة التي لحقت به خلال تواجده في مران المنتخب استعدادًا لأمم أفريقيا 2019.

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خاض رباعي حراسة المرمى في الزمالك ، محمد أبو جبل، محمود عبد الرحيم جنش، محمد عواد، ومحمد صبحي تدريبات قوية تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب الحراس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء ، وبدأ التدريب بفقرة بدنية للرباعي تحت قيادة مدرب الحراس، أعقبتها فقرة فنية آخري شملت بعض التمارين الخاصة بالتعامل مع الكرات العرضية والتسديد من مسافات قريبة.

يستعد الزمالك لمواجهة الاهلى ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها فى التاسعة مساء يوم السبت المقبل على استاد القاهرة .

ووصل رصيد الزمالك إلى 39 نقطة ويبقي في المركز الثاني خلف الأهلي المُتصدر بـ 56 نقطة