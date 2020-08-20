شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد: لاعبو الأهلي محسودين بسبب كثرة البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق شادى محمد لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، على الإصابات المتكررة للاعبي النادي الأهلى مؤخرًا، قائلًا إنها متوقعة، في ظل فترة التوقف الطويلة التي مر بها لاعبي الفريق بسبب أزمة كورونا.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامجه "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، إنه يوجد فرق عالمية بين صفوفها 10 إصابات، مؤكدًا أن الأهلى يمتلك جهاز طبي على أعلى مستوي، وغرف متخصصة.

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وواصل: "نوعية الملاعب لها تأثير كبير على حالة اللاعبين، وهناك مشكلات كبيرة في الملاعب المصرية، بجان بالتنظيم وتوقيت المباريات".

وعن إصابة لاعبي الأهلى بالحسد، قال مازحًا: "لاعيبة الأهلى محسودة عشان بتكسب بطولات كتير"، مضيفًا:"الحسد موجود في القرآن، ونحن مؤمنين بربنا، وكرة القدم مرتبطة بالمتعة".