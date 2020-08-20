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سموحة يفوز على طلائع الجيش ويصعد لنصف نهائى كأس السلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

فاز فريق سموحة لكرة السلة رجال على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 75/71 ، بمنافسات ربع نهائي كأس مصر لكرة السلة رجال ، في اللقاء الذى أقيم على صالة الفائز ، ليصعد الفريق الأزرق الى نصف نهائي البطولة .

ومن المقرر أن يلتقى سموحة مع الاتحاد السكندرى في نصف نهائي كأس السلة المقرر له الأحد 23 أغسطس بملعب 6 أكتوبر ، على أن يقام بنفس الملعب وفى نفس اليوم مباراة سبورتنج و الأهلى بنفس الدور ، وتقام المباراة النهائية لكأس مصر وتحديد المراكز الثالث والرابع يوم الثلاثاء 25 من أغسطس على ملعب 6 أكتوبر.

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة عن جدول مباريات الدور النهائى من بطولة الجمهورية للشباب تحت 18 سنة والذى تأهل له 5 فرق وهى الأهلى والزمالك والاتحاد والجزيرة وسموحة، وتقام المباريات في الفترة من 24 إلى 28 أغسطس الحالى، بالصالة المفتوحة بنادى 6 أكتوبر.

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في اليوم الأول يلتقى الأهلى مع الزمالك، والاتحاد مع سموحة، وفى اليوم التالى يلتقى الأهلى مع الاتحاد والجزيرة مع الزمالك، وفى ثالث أيام البطولة يلتقى سموحة مع الجزيرة والزمالك مع الاتحاد، وفى الجولة قبل الأخيرة من الدور النهائي يلتقى الاتحاد مع الجزيرة، والأهلى مع سموحة، وتنتهى البطولة يوم الجمعة بمواجهات بين سموحة والزمالك، والجزيرة مع الأهلى.

جانب من المباراة
جانب من المباراة

 

مباراة الكاس
مباراة الكاس

 

مباراة سموحة و الجيش
مباراة سموحة و الجيش

 

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