شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف قيمة صفقة عمر جابر في بيراميدز بعد قرار الفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل نادي الزمالك على قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأحقيته في الحصول على حق رعاية عمر جابر لاعب الفريق السابق من نادي بيراميدز فريقه الحالي.

وأعلن نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي حصوله على قرار من الفيفا بأحقيته الحصول على مبلغ 89 ألف دولار من بيراميدز كحق رعاية لعمر جابر لاعب الفريق الأبيض وناشئه السابق، وتلقى نادى الزمالك صورة رسمية من القرار تمهيدا لتقديمها لنادي بيراميدز للحصول على حق الرعاية الذى جاء بناء على قيمة صفقة ضم بيراميدز لعمر جابر وبند آخر في التعاقد الذى تم بين بيراميدز ولوس أنجلوس الأمريكي.

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فيما يستعد الزمالك حاليا لمباراته المقبلة أمام الأهلى، والتى ستقام ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها فى التاسعة مساء يوم السبت المقبل على استاد القاهرة، بعدما التقى الزمالك مع نادى مصر خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الثلاثاء، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة العشرين بالدورى، والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

ولعب الزمالك مباراته أمام نادى مصر بتشكيل مكون من: محمود عبدالرحيم جنش، ياسين مرعى، محمد عبدالغنى، حاتم محمد، أحمد عيد، محمد حسام بيسو، يوسف أوباما، عبد الله جمعة، إسلام جابر، حسام أشرف وكابونجو كاسونجو فيما لعب نادى مصر المباراة بتشكيل يضم كلاً من: عصام ثروت، أحمد أوكا وأحمد يوسف وشريف أشرف وإسلام صالح، هشام عبد الحميد ومحمود توبة، كليفين ومصطفي سلطان، ودينيس ورضا الويشى.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على الأهلى فى قمة الدورى المقبلة، لإرضاء جماهيره خاصة بعدما ابتعد عن المنافسة على لقب المسابقة هذا الموسم، وتبقى له المنافسة على المركز الثانى فى ظل المنافسة الشرسة على المركز الثانى لحصد بطاقة التأهل والمشاركة فى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة المقبلة، إذ احتل الأبيض المركز الثانى برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 3 مواجهات، وسجل 25 هدفًا واستقبل 14 هدفًا، بينما يُلاحقه المقاولون العرب الذى تواجد فى المركز الثالث برصيد 37 نقطة، فيما جاء بيراميدز فى المركز الرابع بحدول الترتيب برصيد 36 نقطة، لتشتعل المنافسة بين الثلاثة فرق على حجز مقعد المركز الثانى بعدما تصدر الأهلى الترتيب بفارق واسع حيث احتل المركز الأول برصيد 56 نقطة.