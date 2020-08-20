شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص واهداف مباراة الإسماعيلى ووادي دجلة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت مباراة الإسماعيلى ووادى دجلة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأربعاء باستاد الإسماعيلية ضمن فاعليات الجولة العشرين للدورى ، ليرتفع رصيد الدراويش إلى 26 نقطة فى المركز الثامن ، بينما ارتفع رصيد دجلة إلى 19 نقطة فى المركز الخامس عشر .

تقدم أحمد مدبولى صانع ألعاب الإسماعيلى لفريقه فى الدقيقة 54 من توغل داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى وسدد كرة قوية داخل المرمى ، وتعادل حسام عرفات لوادى دجلة فى الدقيقة 64 ليقتسم الفريقان نقاط المباراة .