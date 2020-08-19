انت الان تتابع وكيل غوارديولا يعلق على "تقارير العودة إلى برشلونة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحدثت تقارير إعلامية عن إمكانية عودة المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا، من أجل تدريب برشلونة الإسباني خلفا لكيكي سيتين المقال الاثنين.
وغادر سيتين أسوار الفريق الكتالوني بعد "الفضيحة" التي تعرض لها برشلونة الجمعة بالخسارة 2-8 على يد بايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.
وذكرت صحف أن غوارديولا قد يعود لقيادة سفينة برشلونة، لكن وكيل أعمال المدرب الإسباني نفى هذا الأمر جملة وتفصيلا.
ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن جوسيب ماريا أوروبتيغ قوله: "لا أساس لهذه التقارير من الصحة. غوارديولا مستمر مع مانشستر سيتي بنسبة 100 بالمئة".
وتابع: "عودته إلى كامب نو أمر مستحيل".
والاثنين، أكدت مصادر عدة أن نادي برشلونة اختار مدربه الجديد، وقالت إن الأمر يتعلق بالهولندي رونالد كومان.
وقال الصحفي الإيطالي الشهير فابريتسيو رومانو إن كومان سيعلن استقالته من منصبه الحالي مدربا للمنتخب الهولندي، قبل أن يعلن توليه منصب تدريب برشلونة بشكل فوري.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل غوارديولا يعلق على "تقارير العودة إلى برشلونة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.