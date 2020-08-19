وكيل غوارديولا يعلق على "تقارير العودة إلى برشلونة"

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نفى وكيل أعمال غوارديولا هذه التقارير

تحدثت تقارير إعلامية عن إمكانية عودة المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا، من أجل تدريب برشلونة الإسباني خلفا لكيكي سيتين المقال الاثنين.

وغادر سيتين أسوار الفريق الكتالوني بعد "الفضيحة" التي تعرض لها برشلونة الجمعة بالخسارة 2-8 على يد بايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحف أن غوارديولا قد يعود لقيادة سفينة برشلونة، لكن وكيل أعمال المدرب الإسباني نفى هذا الأمر جملة وتفصيلا.

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ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن جوسيب ماريا أوروبتيغ قوله: "لا أساس لهذه التقارير من الصحة. غوارديولا مستمر مع مانشستر سيتي بنسبة 100 بالمئة".

وتابع: "عودته إلى كامب نو أمر مستحيل".

والاثنين، أكدت مصادر عدة أن نادي برشلونة اختار مدربه الجديد، وقالت إن الأمر يتعلق بالهولندي رونالد كومان.

وقال الصحفي الإيطالي الشهير فابريتسيو رومانو إن كومان سيعلن استقالته من منصبه الحالي مدربا للمنتخب الهولندي، قبل أن يعلن توليه منصب تدريب برشلونة بشكل فوري.