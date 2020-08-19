شكرا لقرائتكم خبر عن الشراكة الهجومية الأنجح تقود العملاق البافاري نحو حلم لقب سادس لدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

بلغ فريق بايرن ميونخ المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020، وذلك بعد أن هزم أولمبيك ليون الفرنسي بنتيجة 3-0، في المباراة الثانية للدور نصف النهائي من المسابقة، ليحجز العملاق البافاري المقعد الثاني في نهائي المسابقة ويواجه باريس سان جيرمان على لقب البطولة الأوروبية الأكبر.

وبلغ بايرن ميونخ النهائي الحادي عشر له في المسابقة الأوروبية الأكبر (بمختلف مسمياتها) ليكون ثاني أكثر الأندية تاريخيًا وصولًا لنهائي المسابقة مناصفة مع إي سي ميلان وخلف ريال مدريد (16).

وسيكون أمام بايرن ميونخ فرصة تحقيق لقبه السادس من المسابقة، ليعادل رقم ليفربول ويكون ثالث أكثر الأندية تحقيقًا للقب المسابقة خلف ريال مدريد (13) وآي سي ميلان (7).

ولعب الجناح الألماني سيرجي جنابري دور البطولة في المباراة بتسجيله الهدفين الأول والثاني، ليرفع من إجمالي أهدافه في دوري الأبطال هذا الموسم إلى 9، ليحتل المركز الثاني حاليًا في سباق الهدافين خلف زميله روبرت ليفاندوفسكي (15) وإرلينج هالاند (10).

وأصبح جنابري هو أول ألماني يسجل 9 أهداف أو أكثر خلال موسم من دوري الأبطال، بعد ماريو جوميز (12: مع شتوتجارت) في موسم 2011/2012.

ويعد جنابري هو ثاني ألماني يسجل ثنائية تهديفية في مباراة بالدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا بعد زميله الحالي، توماس مولر، ضد برشلونة في موسم 2012/2013.

وحقق جنابري رقمًا مميزًا غير مسبوق عندما أصبح أول لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل 9 أهداف خارج ملعب فريقه خلال موسم في المسابقة، مع تسجيله لجميع أهدافه هذا الموسم خارج قواعد فريقه (4 ضد توتنهام، 2 ضد تشيلسي، 1 ضد برشلونة و2 ضد ليون).

وسجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث للعملاق الألماني ليسجل لمباراته التاسعة على التوالي في المسابقة محققًا ثاني أفضل سلسلة تهديفية للاعب في تاريخ المسابقة، ويصبح على بعد مباراتين لمعادلة الرقم الأفضل والمدون باسم كريستيانو رونالدو بين 2017 و2018 (سجل في 11 مباراة متتالية).

وأصبح ليفاندوفسكي هو ثاني لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل 15 هدف أو أكثر خلال موسم من المسابقة، بعد الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو (17 في موسم 2013/2014، 16 في موسم 2015/2016 و15 في موسم 2017/2018)

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وأصبحت شراكة ليفاندوفسكي (15) وجنابري (9) التهديفية في دوري الأبطال هي الأنجح لثنائي هجومي لفريق في موسم بالمسابقة مع تسجيل اللاعبين لإجمالي 24 هدفًا، وهي الشراكة الأنجح محطمة الرقم السابق باسم كريستيانو رونالدو (17) وجاريث بيل (6) في موسم 2013/2014 مع ريال مدريد (بطل المسابقة وقتها).

وعادل بايرن ميونخ الرقم القياسي لأطول سلسلة انتصارات في تاريخ دوري الأبطال، مع تحقيق الفريق اليوم لفوزه العاشر على التوالي، معادلًا رقمه في 2013، ورقم ريال مدريد في 2015.

وأصبح بايرن ميونخ هو ثاني أكثر فريق في دوري الأبطال يسجل أهداف خلال موسم من المسابقة (42)، خلف سجل برشلونة في موسم 1999/2000 (45).