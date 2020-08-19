شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يكتسح ليون ويضرب موعدًا مع سان جيرمان بنهائي الأبطال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حقق بايرن ميونخ الألماني فوزًا كبيرًا على ليون الفرنسي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأربعاء، في نصف نهائي دوري الأبطال، ليلاقي باريس سان جيرمان في المباراة النهائية.
تألق خلال اللقاء سيرجي جنابري، حيث نجح في تسجيل الهدفين الأول والثاني للفريق البافاري، في الدقيقتين 18 و33، من عمر الشوط الثاني، ونجح روبرت ليفنادوفيسكي في إضافة الهدف الثالث للفريق الفريق الألماني في الدقيقة 88.
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