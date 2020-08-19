كومان يريد كوتينيو في برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020

تحدثت تقارير صحيفة عن موقف مدرب ​برشلونة​ الجديد، الهولندي ​رونالد كومان​ من بقاء البرازيلي ​فيليب كوتينيو​ في صفوف النادي الكتالوني في الموسم المقبل 2020/2021.

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وأشارت صحيفة "إل بريديكو دي كتالونيا" الإسبانية، إلى أن كومان لا يريد رحيل كوتينيو عن برشلونة.

وأضافت أن المدرب الهولندي يريد العمل مع البرازيلي ويرى أنه سيكون جزءًا من خطته في هجوم برشلونة بالموسم المقبل.

ويلعب كوتينيو على سبيل الاعارة مع نادي بايرن ميونيخ، لكن النادي البافاري أكد أنه لن يفعل بند شراءه من برشلونة، وسيعود إلى فريقه بعد نهاية منافسات دوري أبطال أوروبا.